Carreata no Centro do Rio pede o impeachmente de Jair Bolsonaro Estefan Radocicz / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 12:41

Rio - Uma carreata reuniu militantes e políticos de oposição na manhã deste sábado, no Rio de Janeiro, para pedir o impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro.

A carreata começou por volta das 10h, em frente ao Monumento Zumbi dos Palmares, na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, e foi até a Praça da Bandeira antes de retornar ao local. Outras carreatas e manifestações ocorrem em diversos lugares do Brasil, como em São Paulo, Salvador e no Distrito Federal, também pedindo o impeachment de Bolsonaro.

No Rio de Janeiro, a manifestação contou com a participação de políticos como Monica Benicio, Glauber Braga e Sâmia Bonfim, do PSOL, e Benedita da Silva e Tainá de Paula, do PT.

"São mais de 210 mil pessoas mortas pela covid. Um presidente que defende cloroquina que não tem nenhuma eficácia, que é contra o uso de máscaras e que não comprou vacinas suficiente pra toda população, precisa ser responsabilizado. Negacionista, misógino, racista, o pior presidente que o Brasil já teve. Não tem condições de seguir na presidência. O Brasil é melhor que Bolsonaro", afirmou Monica Benicio em sua fala.

"O Brasil não suporta mais a política de morte de Jair Bolsonaro", escreveu Tainá de Paula, ao publicar um vídeo do ato em seu Twitter. "Hoje temos o único grito possível: Fora Bolsonaro!".

