Coronavac, produzida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Butantan Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 16:04

O Instituto Butantan informou neste sábado que começou a produção de 8,6 milhões de novas doses da vacina contra a Covid-19, a partir dos insumos que chegaram da China na noite de quarta-feira passada, dia 3.

Segundo o instituto, os 5,4 mil litros de matéria-prima do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) passarão por envase, rotulagem, embalagem e rigoroso processo de inspeção para controle da qualidade das ampolas. A previsão é que as 8,6 milhões de novas doses comecem a ser liberadas para imunização dos brasileiros a partir de 23 de fevereiro.



Na próxima quarta-feira, dia 10, o Butantan deverá receber mais 5,6 mil litros de IFA da parceira chinesa Sinovac, correspondentes a mais 8,7 milhões de doses. Além disso, estão em fase de negociação a liberação de outros 8 mil litros de matéria-prima pela farmacêutica chinesa.



Até o dia 31 do mês passado, conforme cronograma estabelecido com o contrato com o Ministério da Saúde, foram entregues 8,7 milhões de vacinas do Butantan para imunização dos brasileiros, das quais 6 milhões foram enviadas em 17 de janeiro, 900 mil no dia 22 e, por último, 1,8 milhão no dia 29. Nesta sexta-feira, dia 5, foram liberadas mais 1,8 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério), totalizando 9,8 milhões já entregues pelo Governo de São Paulo ao país.

O Butantan prevê receber, até abril, o total de matéria-prima necessária para produzir 46 milhões de doses contratadas com o laboratório chinês. Desse total, 6 milhões vieram prontas da China.

Além disso, o instituto divulgou que está em negociação para o recebimento de de mais oito mil litros de IFA, com o objetivo de cumprir o contrato com o Ministério da Saúde e produzir 54 milhões de doses adicionais da CoronaVac.