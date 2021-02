Gustavo Bebianno Valter Campanato/AgÊncia Brasil

Por iG

Publicado 18/02/2021 18:41 | Atualizado 18/02/2021 19:58

Brasília - Em vídeo, o ex-ministro Gustavo Bebianno afirmou que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pediu que ele processasse seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), e ainda disse que Bolsonaro prometeu a ele o ministério da Justiça. A declaração foi gravada seis dias antes da morte de Bebianno, em março de 2020, por André Marinho, filho do empresário Paulo Marinho. A revelação foi feita por André diurante entrevista ao programa Flow Podcast.



"Num dia anterior, o Carlos tinha irritado muito a todos nós por conta de ataques infundados, gratuitos, que ele tinha feito nas redes sociais em relação a uma série de pessoas, inclusive da equipe de comunicação, que trabalhavam muito aqui para que o projeto fosse bem sucedido", disse Bebianno.



O ex-ministro segue: "Nesse dia, o Jair virou pra mim e falou assim: 'Gustavo, processa ele! Processa ele!' E eu disse: 'Capitão, os seus filhos, não'. E ele disse: "Mas o moleque tem que aprender. Tá na hora dele aprender'". O ex-ministro afirmou que isso talvez pudesse fazer o vereador amadurecer.



Na ocasião, Bebianno ainda disse que o presidente o prometeu o ministério da Justiça, mas disse ao ex-ministro que ele precisava "alongar o seu pavio, porque no mundo político tem que ter muita tolerância", porém confiava nele. Bebianno, no entanto, disse que recusou o convite e afirmou não estar preparado para assumir o cargo.



A declaração de Bebianno começa a partir do minuto 57: