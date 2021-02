Deputada Flordelis Luciano Belford

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 11:19

Rio - A deputada federal Flordelis (PSD-RJ) não pôde participar da votação sobre a prisão de Daniel Silveira (PSL-RJ), ocorrida de forma remota na Câmara dos Deputados, nesta sexta-feira, por conta de um mal súbito.

Em uma nota divulgada através de sua assessoria de imprensa, a parlamentar informou que, "por força de todo nervosismo com minha situação jurídica e política atual e o estresse que o momento me ocasiona", acabou precisando de atendimento médico. Ela informou ainda que o mal súbito é uma sequela de um AVC sofrido recentemente, e que se coloca "integralmente em respeito a todos os procedimentos que levem à realização de Democracia e Justiça para nossa Nação".

Neste sábado, sua assessoria atualizou seu estado de saúde, informando que ela "piorou e foi necessário atendimento no Hospital Home em Brasília, para exames e acompanhamento médico intensivo".

"A deputada requer cuidados especiais por estar com sessenta anos de idade e já ter sofrido um AVC anteriormente que deixou sequelas. Por essa razão, precisou retornar ao Rio para seguir com o especialista que a acompanha e está sendo monitorada no momento", concluiu a nota.