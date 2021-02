Por O Dia

Publicado 23/02/2021 21:32 | Atualizado 23/02/2021 21:48

Rio - A deputada federal Flordelis (PSD) foi hospitalizada, no início da noite desta terça-feira, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O incidente aconteceu horas após a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de afastá-la do cargo de deputada federal . A decisão, que passará pelo plenário da Câmara dos Deputados para decidir se será mantida, é para que a parlamentar fique afastada de qualquer função pública até seu julgamento em processo. Flordelis é acusada de ser mandante morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, assassinado em junho de 2019. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.Além do relator do processo na 2ª Câmara Criminal, desembargador Celso Ferreira Filho, votaram a favor do afastamento da parlamentar o desembargador Antonio José Ferreira de Carvalho e a desembargadora Kátia Maria Amaral Jangutta."Inicialmente é de se assinalar ser irrefutável que a condição de parlamentar federal que ostenta, no momento, a ora recorrida, lhe proporciona uma situação vantajosa em relação aos demais corréus da ação penal originária. Tanto assim, que não foi ela levada ao cárcere. Inquestionável, também, que o poder político, administrativo e econômico da ora recorrida lhe assegura a utilização dos mais diversos meios, a fim de fazer prevalecer a sua tese defensiva", afirmou Celso Ferreira Filho ao iniciar seu voto.