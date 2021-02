O presidente também publicou em seu perfil do Twitter que está "empenhado e pronto para trabalhar pela prosperidade" das nações Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) conversou com apoiadores neste sábado (20) na porta do Palácio do Alvorada e revelou que pretende "meter o dedo na energia elétrica". Segundo ele, é "outro problema também".

Bolsonaro também falou sobre como a troca no comando da Petrobras e atacou Roberto Castello Branco, ex-presidente da estatal. Segundo Bolsonaro: "Parecia exorcismo quando falei que não ia prorrogar o mandato dele. Compromisso zero com o Brasil. Nunca ajudaram em nada. A preocupação é ganhar dinheiro em cima do povo".

A intervenção não foi vista com bons olhos pelos investidores, já que as ações da empresa brasileira perderam quase R$ 30 bilhões em valor de mercado no pregão da última sexta-feira (19). O presidente Jair Bolsonaro afirmou que "não justifica 32% de reajuste no diesel. Ninguém esperava essa covardia de reajuste. Ninguém quer interferir na Petrobras. Mas estão abusando".

O presidente ainda aproveitou para questionar a qualidade do combustível brasileiro.