Rio - O Conselho de Administração da Petrobras irá avaliar a indicação do general da reserva do Exército, Joaquim da Silva e Luna, para a presidência da companhia na próxima terça-feira (23). Compondo a mesa de integrantes da estatal, 11 membros, entre eles dois militares, irão decidir se aceitam a indicação feita pelo presidente Jair Bolsonaro.

Entre os membros do conselho, sete são indicados pelo acionista controlador, que é a União; três nomes vêm de outros acionistas e o último é escolhido por funcionários da Petrobras. Os 11 integrantes foram eleitos em Assembleia Geral Ordinária em julho para um mandato de até dois anos, admitidas no máximo três reeleições consecutivas.



Veja quem são os membros do Conselho de Administração



Eduardo Leal Ferreira - Eleito pelo acionista controlador



Eduardo Leal Ferreira é almirante de Esquadra da Reserva e foi comandante da Marinha do Brasil até janeiro de 2019. Além da Escola Naval, Eduardo Leal Ferreira fez cursos de pós-graduação na Escola de Guerra Naval do Brasil e na Academia de Guerra Naval do Chile. Ele exerceu os cargos de capitão dos Portos do Rio de Janeiro e Diretor de Portos e Costas. Foi também comandante da Escola Superior de Guerra, comandante-em-Chefe da Esquadra Brasileira e comandante da Escola Naval. No exterior, serviu no Chile e foi instrutor da Academia Nabal de Annapolis (Escola Naval da Marinha Americana).



Rosangela Buzanelli Torres - eleita pelos funcionários



Eleita pelos funcionários da Petrobrás na eleição realizada em 2020, no primeiro turno. Rosangela é graduada em Geociências e Engenharia pela Universidade Federal de Ouro Preto, e Mestrado em Geociências, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ingressou na Petrobras em 1987 no cargo de geofísica. Atualmente está lotada na área de Operação Exploratória Marítima Águas Profundas.



Roberto da Cunha Castello Branco - eleito pelo acionista controlador



Eleito pelo acionista controlador, Roberto da Cunha Castello Branco é membro do Conselho de Administração da Petrobras e presidente da estatal desde janeiro de 2019. Economista, tem doutorado na Fundação Getulio Vargas e pós-doutorado na University of Chicago. Foi vice-presidente do Conselho de Administração e membro do Comitê de Auditoria na Invepar, diretor da Vale, membro do Conselho Diretor da Abrasca, diretor da Amcham, membro do Conselho Curador da FGV, vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil Canadá, diretor do Banco Central do Brasil, entre outros. Na FGV, foi diretor do Centro de Estudos em Crescimento e Desenvolvimento Econômico.



João Cox Neto - eleito pelo acionista controlador



João Cox é economista com especialização em economia petroquímica pela Universidade de Oxford, Reino Unido. Foi presidente da Telemig Celular e da Claro, além de ter sido membro do Conselho de Administração de diversas companhias, como Embraer, Linx, Qualicorp, Braskem, onde é vice-presidente do Conselho de Administração, e Vivara, onde é presidente do Conselho de Administração.



Omar Carneiro da Cunha Sobrinho - eleito pelo acionista controlador



Omar foi CEO da Shell Brasil, Shell Quimica, Billiton Metais, AT&T Brasil e Varig. Atualmente é membro do Conselho de Administração do Grupo Energisa, Brookfield Properties Partners LP, Libraport Campinas e sócio sênior da Dealmaker Consultoria e Participações. Foi também membro do Conselho de Administração e Diretoria de empresas como Valesul Aluminio, Mineração Rio do Norte e Grupo Libra. Omar é formado em Economia pela Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro e possui pós-graduação em administração financeira pela FGV.



Marcelo Mesquita de Siqueira Filho - eleito pelos acionistas minoritários



Eleito pelos acionistas minoritários detentores de ações ordinárias, Marcelo Mesquita é sócio fundador da Leblon Equities, gestora de recursos focada em ações brasileiras e cogestor dos fundos de ações e private equity. Antes disso, trabalhou no UBS Pactual e no Banco Garantia, em áreas como mercado de capitais, ações e commodities. Marcelo é graduado em Economia pela PUC-RJ, em Estudos Franceses pela Universidade de Nancy II e OPM pela Harvard Business School. Marcelo é ainda membro do Conselho de Administração da Tamboro Educacional e do Fundo Patrimonial (Endwment) da PUC-RJ.



Nivio Ziviani - eleito pelo acionista controlador



Nivio Ziviani é engenheiro mecânico pela Universidade Federal de Minas Gerais (1971), mestre em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1976) e Ph.D. em Ciência da Computação pela Universidade de Waterloo, Canadá (1982). Ele é professor emérito do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais desde 2005 e membro da Academia Brasileira de Ciências desde 2007. Fundou várias empresas como Kunumi, Neemu, Akwan e Miner.



Ruy Flaks Schneider - eleito pelo acionista controlador



Ruy Schneider é engenheiro industrial mecânico e de produção formado pela PUC-RIO, além de master of sciences em engineering economy pela Stanford University. Oficial da reserva da Marinha, cursou a Escola Superior de Guerra e fundou na PUC-RIO o Departamento de Engenharia Industrial. Foi membro de Conselhos de Administração e Fiscal em empresas como Xerox do Brasil, Banco Brascan de Investimento, Banco de Montreal, Grupo Multiplan e Indústrias Nucleares do Brasil. Atuou ainda como membro do conselho consultivo do mercado de capitais do Banco Central, participando do assessoramento na elaboração do programa de conversão de dívida externa. É presidente do Conselho de Administração da Liga da Reserva Naval do Brasil.



Rodrigo de Mesquita Pereira - eleito pelos detentores de ações preferenciais



Rodrigo de Mesquita Pereira é bacharel em direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pós-graduado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pela Fundação Getúlio Vargas. Foi promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, membro do Grupo Especial de Recursos Hídricos do Ministério Público do Estado de São Paulo, advogado sócio do escritório Alves Ferreira & Mesquita Sociedade de Advogados, conselheiro fiscal na Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e membro suplente do Conselho Fiscal da Petrobras.



Leonardo Pietro Antonelli - eleito pelos acionistas minoritários



Leonardo Pietro Antonelli é advogado, sócio fundador do escritório Antonelli Advogados, graduado e mestre em direito econômico pela UCAM, pós-graduado em Tributário pela Unesa. Professor universitário, foi conferencista e membro de diversas bancas em concursos públicos, delegado da Polícia Federal e Civil. Foi ainda aprovado pelo concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro como administrador judicial. Presidiu a Comissão de Defesa do Jurisdicionado durante os sucessivos mandatos em que foi Conselheiro da OAB. Dirigiu a Escola da Magistratura Eleitoral durante os biênios em que integrou o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro no cargo de desembargador federal.



Paulo Cesar de Souza e Silva - eleito pelo acionista controlador



Paulo Cesar de Souza e Silva é economista pela Universidade Mackenzie e MBA pela Universidade de Lausanne na Suíça. Nos últimos anos, foi CEO da Embraer, onde atuou por mais de 20 anos. É membro independente dos Conselhos de Administração da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e do Grupo Águia Branca.