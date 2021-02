Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), tenta fazer a ponte entre o governo federal e as farmacêuticas Pfizer e Janssen para que o brasil adquira as vacinas Marcos Oliveira/Agência Senado

Por iG Último Segundo

Publicado 22/02/2021 18:44





Após se reunir com representantes das farmacêuticas Pfizer e Janssen nesta segunda, Rio - Na tarde desta segunda-feira (22), em entrevista coletiva, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), disse que há a possibilidade da iniciativa privada adquirir as vacinas anticovid, como um "caminho inteligente" para "vacinar todo o povo brasileiro".Após se reunir com representantes das farmacêuticas Pfizer e Janssen nesta segunda, Pacheco se encontrou com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello na parte da tarde para negociar a compra de vacinas

"Há inúmeros segmentos da iniciativa privada dispostos a auxiliar na aquisição dessas vacinas e contribuir para o país. É óbvio que vamos construir de uma forma que preserve o Programa Nacional de Vacinação, que preserve o Sistema Único de Saúde (SUS), que obedeça às prioridades do Brasil, para que não haja sacrifício a essas prioridades", disse o presidente do Senado.



"São contratos muito exigentes dessas empresas para poder vender essas vacinas", acrescentou. O senador disse que também irá conversar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre as possibilidades levantadas na reunião.



De acordo com o senador, essa medida fará com que a escala de vacinação seja ainda maior no país, mas reforçou que as iniciativas privadas que quiserem contribuir com a ação, devem respeitar as regras do Programa Nacional de Vacinação.