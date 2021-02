Fábio Wajngarten, chefe da Secom Marcos Corrêa/PR

Por iG

Publicado 25/02/2021 16:51 | Atualizado 25/02/2021 16:53

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro deve anunciar nesta quinta-feira (25) a demissão do atual chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da presidência da República, Fabio Wajngarten. O almirante Flávio Rocha, chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), deve acumular mais uma função.



O militar é uma pessoa próxima de Bolsonaro e estreitou relações com o ministro das comunicações Fábio Faria, tanto que participaram juntos da missão internacional que busca empresas interessadas em instalar 5G no Brasil.



Wajngarten, que provavelmente será deslocado para um cargo de assessor especial da presidência, sofre desgaste e perda de protagonismo, além de desavenças com a ala militar e com o próprio ministro Faria, a quem era subordinado.