Número de vacinados no Brasil chega a 6,3 milhões, 2,99% da população

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 25/02/2021 20:58 | Atualizado 25/02/2021 20:59

Rio - O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou nesta quinta-feira, 25, a 6.338.137, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Nas últimas 24 horas, 25 Estados informaram dados atualizados e 158.237 pessoas receberam a primeira dose.



O número de imunizados representa 2,99% da população brasileira. Outro dado que o consórcio apresenta é o número de vacinados com a segunda dose, que chegou a 1.750.781 pessoas (0,83% da população).



O maior número de vacinados pertence a São Paulo, que começou a aplicação das doses no dia 17 de janeiro. Até agora, o Estado imunizou 1.746.535 pessoas. No Rio de Janeiro, o número é de 451 153 imunizados. Minas Gerais aplicou 540.151 doses da vacina.



Nesta quinta-feira, o secretário municipal da Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, declarou que foi autorizado pelo prefeito, Bruno Covas (PSDB), a iniciar as negociações de compra de vacinas contra a covid-19 com laboratórios. Nesta semana, uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) já havia aberto essa possibilidade, medida que também foi aprovada por unanimidade pelos vereadores paulistanos.



Vacinados no Brasil por Estado, segundo o consórcio de veículos de imprensa:



Primeira dose:



AC - 17.933



AL - 90.701



AM - 233.988



AP - 24.921



BA - 422.967



CE - 318.303



DF - 119.747



ES - 117.035



GO - 188.045



MA - 137.107



MG - 540.151



MS - 108.305



MT - 82.786



PA - 140.241



PB - 106.612



PE - 277.598



PI - 69.798



PR - 293.419



RJ - 451.153



RN - 87.986



RO - 46.295



RR - 26.517



RS - 41.841



SC - 159.697



SE - 45.253



SP - 1.746.535



TO - 43.203



Segunda dose:



AC - 3.104



AL - 6.852



AM - 40.182



AP - 2.929



BA - 88.873



CE - 80.548



DF - 38.832



ES - 18.932



GO - 38.353



MA - 46.554



MG - 228.533



MS - 43.398



MT - 29.396



PA - 41.676



PB - 28.125



PE - 97.877



PI - 15.543



PR - 96.130



RJ - 110.281



RN - 32.695



RO - 6.173



RR - 7.727



RS - 92.355



SC - 52.075



SE - 22.329



SP - 473.879



TO - 7.430