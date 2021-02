Paola da Silva, mulher do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) Reprodução Facebook

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 15:49

Rio - A mulher do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), preso após fazer ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu parcelas do auxílio emergencial mesmo trabalhando em cargo no Ministério do Meio Ambiente com remuneração mensal de R$ 5,6 mil. A informação é do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Paola da Silva Daniel foi nomeada no dia 16 de outubro de 2020, para o cargo de coordenadora de gestão de pessoas no Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Mesmo após ser nomeada no cargo, ela recebeu quatro das sete parcelas do benefício, totalizando R$ 1.800.