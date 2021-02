Os policiais da União flagraram um total de 9,5 kg de pasta base de cocaína e 17,8 kg de crack Reprodução/Plantão 190

Por iG

Publicado 26/02/2021 18:34

Curitiba - Nesta sexta-feira (26), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma quantidade significativa de cocaína e crack de um carro ocupado por uma mãe e duas crianças, no município Céu Azul, no Paraná. As informações são do portal Plantão 190.



Em frente à Unidade Operacional da PRF, os policiais encontraram 35 tabletes de entorpecentes, em um total de 9,5 kg de pasta base de cocaína e 17,8 kg de crack, escondidos no tanque de combustível de um automóvel.

A mulher foi presa e as duas meninas, de 6 e 10 anos, foram encaminhadas ao Conselho Tutelar de Céu Azul. De acordo com os policiais, a condutora teria vindo de Foz do Iguaçu e tinha Florianópolis (SC) como destino.