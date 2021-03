Por IG - Último Segundo

Publicado 01/03/2021

São Paulo - Um homem manteve a própria filha, de apenas 3 anos, como refém e ameaçou matá-la após uma série de ameaças. Durante 12 horas, a Polícia Militar de Barbacena, em Minas Gerais, negociou com o homem para ele se entregar. A mãe da criança, de 37 anos, chamou a PM, por volta das 16 horas deste último sábado.

Ela explicou aos policiais que tinha um acordo amigável com o ex-marido, de 38 anos. Ele, geralmente, ficava com a filha aos sábados e domingos e devolvia a criança sempre em segurança. No entanto, após uma discussão com a atual companheira, a atitude do homem mudou.

Durante a briga, a mulher chegou a dizer que gostaria de se separar do criminoso, já que ele ainda gostava da ex-mulher. Depois disso, ele teve um surto e se trancou com a filha em um quarto. Para evitar a entrada de outras pessoas no cômodo, ele travou a porta com móveis.

Ele então passou a enviar áudios e vídeos para a ex-mulher informando que não devolveria a filha. Nas imagens, ele mostrou uma faca e disse que ele e a garotinha só saíriam da residência mortos.

Após horas de negociações e tentativas, sem sucesso, de abrir as portas onde ele estava, a polícia conseguiu convencê-lo a deixar a filha sair. Já na madrugada deste domingo, o homem aceitou retirar os móveis que travavam a porta e se entregou. Ele foi preso e levado para a delegacia da região. Uma fala e um celular foram apreendidos.