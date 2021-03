Presidente Jair Bolsonaro e vice-presidente Hamilton Mourão Agência Brasil

Brasília - Após sinais de distanciamento, o presidente Jair Bolsonaro deve se reunir com o vice-presidente Hamilton Mourão nesta segunda-feira. Será o primeiro encontro individual das duas autoridades neste ano previsto em agenda oficial. A reunião, que deve durar meia hora, ocorre a partir das 16h.



"Vou apresentar ao presidente as últimas atividades do Conselho da Amazônia para ele tomar conhecimento de tudo que foi feito e entregar o relatório anual para ele", afirmou Mourão nesta manhã em conversa com jornalistas na chegada à vice-presidência.



Desde fevereiro do ano passado, Mourão preside o Conselho Nacional da Amazônia Legal, mas as definições do colegiado dependem do aval de Bolsonaro. "O presidente pode ainda tomar alguma outra decisão ou mudar alguma coisa", comentou Mourão.



A reunião de hoje ocorre após sinalizações de desgastes entre a chapa vencedora das eleições de 2018. No dia 9 de fevereiro, Mourão foi excluído de uma reunião entre o chefe do Executivo e a equipe ministerial. Na ocasião, o vice-presidente disse não ter sido convidado para o encontro e avaliou que Bolsonaro julgou ser "desnecessária" a sua presença.



Mourão chegou a se queixar, no fim de janeiro, da falta de diálogo com Bolsonaro. A relação com o presidente também foi estremecida após um assessor de Mourão ser demitido depois que o site "O Antagonista" revelou conversas do auxiliar que indicaram possíveis articulações em caso de impeachment de Bolsonaro.



Além disso, no fim do ano passado, as eleições norte-americanas e a crise sanitária do novo coronavírus, em especial a vacina contra a covid-19, foram temas de declarações divergentes entre o presidente e Mourão.