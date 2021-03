Boato de 'criatura estranha' assusta moradores de ilha na Bahia Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 16:25 | Atualizado 02/03/2021 16:31

Salvador - Moradores da Ilha de Itaparica, na Bahia, estão assustados após a circulação de boatos, em grupos de WhatsApp e outras redes sociais, de que uma "criatura estranha" estaria no arquipélago. As informações são do jornal baiano O Correio.

De acordo com a publicação, nas imagens que circulam nas redes é possível ver uma criatura com braços longos andando ao lado do que parece ser uma igreja e outra retrata o que parece ser uma família de "monstros" andando por uma estrada de terra escura.

Publicidade

Ao procurarmos as imagens no Google, as fotos não apareceram em nenhum contexto diferente deste boato, o que indicaria que foram criadas especificamente para dar vida à história.

Ainda de acordo com a publicação, por conta do boato, moradores tem respeitado o toque de recolher estadual após aumento do número de casos da Covid-19.