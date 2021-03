O PDT acionou o Supremo para derrubar a MP prevê a privatização da Eletrobras Divulgação STF

Por iG

Publicado 02/03/2021 17:21 | Atualizado 02/03/2021 17:29

Brasília - O advogado Alcio Luis Pessoa acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) para legalizar o uso de maconha e cocaína no Brasil. Segundo ele, as substâncias podem ser utilizadas no tratamento da Covid-19.



O advogado pede, ainda, que todas as condenações por tráfico dessas drogas sejam anuladas, e que a cocaína seja "transformada em gás natural".

Registrado na seccional do Acre da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AC), Alcio Luis Pessoa representa, na petição, a Escola de Humanismo Científico, com sede em Manaus (AM). A petição foi protocolada na Suprema Corte nessa segunda-feira (1º/3).

Para embasar sua tese, o advogado explica que plantar, colher e consumir as duas drogas são costumes de um povo. "E como todos sabem, os consumos são direitos civis", alega.

“A maconha e a cocaína são vegetais que pertencem à nossa biodiversidade e que não produzem drogas”, afirma. “Essas culturas que dizem ser drogas não tem [sic] correspondência científica com a química inorgânica dos laboratórios."

O advogado diz que a pedra da cocaína deve ser transformada em gás natural para que seja injetada nos corpos dos infectados com a Covid-19, pois “neutralizará os núcleos dos gases nocivos presentes neles, onde encontram-se os nêutrons e prótons, para os nêutrons anestesiar os prótons onde está o vírus”.

“Os vírus ficarão anestesiados para eles mesmos morrerem”, finaliza o advogado, ao concluir que, “diante dessa explicação que é científica das leis naturais da física e da química espacial, a pandemia não é uma crise sanitária epidemiológica. Ela é uma crise ambiental ecológica”.