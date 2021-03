Doria diz que SP terá a 'pior semana de toda a pandemia' Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 17:10 | Atualizado 02/03/2021 17:15

São Paulo - O governador João Doria (PSDB) voltou a falar, durante coletiva no Estádio do Morumbi, sobre a gravidade da pandemia e afirmou que São Paulo e o Brasil vivem a "pior semana de toda a pandemia".

Ainda de acordo com Doria, se o governo federal não apresentar um plano unificado para conter o avanço da doença, os governadores vão se mobilizar para agir. Ele também não descartou a possibilidade de lockdown.

"Nunca descartamos nada. Quem toma decisões não é o governo, o governador, o comerciante, é o Centro de Contingência. Estamos, de fato, na pior semana de todas as semanas da covid-19 não só em São Paulo, mas no resto do Brasil. Há uma preocupação dos secretários de Saúde."

Doria também afirmou que os governadores estão preocupados com a situação que o País pode atingir nas próximas semanas. "Provavelmente, as duas próximas serão as mais difíceis do Brasil. Antes que tenhamos uma situação caótica, precisamos de uma atuação centralizada."

*Com informações do Estadão Conteúdo