SP contabilizou 60.014 óbitos e 2.054.867 casos confirmados durante toda a crise sanitária Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 17:51

O estado de São Paulo registrou, nesta terça-feira, 468 mortes por Covid-19 em 24h - o maior número de óbitos pela doença desde o início da pandemia, segundo o boletim da Secretaria Estadual da Saúde (SES). O estado contabilizou 60.014 óbitos e 2.054.867 casos confirmados durante toda a crise sanitária.

Vale lembrar que as novas ocorrências em 24 horas não indicam que as mortes pelo vírus ocorreram de um dia para o outro. Porém, foram registradas no sistema no período. Devido à subnotificação, os dados costumam apresentar queda aos finais de semana e segundas-feiras.

Ainda conforme a pasta, nas últimas 24 horas, foram registrados 10.168 casos da doença no estado. Entre o total de casos diagnosticados de coronavírus, 1.841.560 pessoas estão recuperadas, sendo que 203.776 foram internadas e tiveram alta hospitalar.



Taxa de ocupação

De acordo com a secretaria, as taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 75,5% na Grande São Paulo e 74,3% no Estado. O número de pacientes internados é de 16.635, sendo 9.225 em enfermaria e 7.410 em unidades de terapia intensiva, conforme dados desta terça-feira. Hoje, os 645 municípios têm pelo menos uma pessoa infectada, sendo 628 com um ou mais óbitos.