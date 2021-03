Presidente fez transmissão ao vivo nesta quinta (4) Reproudção/ Facebook

Por iG

Publicado 04/03/2021 20:50 | Atualizado 04/03/2021 20:51

São Paulo - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) usou a transmissão ao vivo feita nesta quinta-feira (4) para atacar dois adversários políticos: Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).



Nesta tarde, Mandetta havia criticado Bolsonaro e o acusou de “não dar valor à vida” após declarações do presidente durante um evento em Goiás, onde classificou a pandemia como “frescura e mimimi”.



Durante a live, Jair Bolsonaro retrucou: “Diferente daquele do ‘seu Mandetta’ que mandava ficar em casa, e quando sentisse falta de ar, ia pro hospital ser entubado. Foi embora e continua falando as asneiras deles por aí”.



Ainda que não citasse o nome de Doria , o presidente voltou a criticá-lo. “É um xarope ouvir esse cara falar o tempo todo”, declarou, “eu tô na rua, muito politico não vai”.

“Fica no paletó e gravata, cabelinho engomado, brilhantina, arrumadinho, falando 2 horas sobre Covid”, critica.