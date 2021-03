Documentos mostram contradição no pagamento de mansão de Flávio Bolsonaro Reprodução

Por iG

Publicado 05/03/2021 09:25

Documentos revelam contradições no pagamento feito pelo senador Flávio Bolsonaro para adquirir uma mansão por quase R$ 6 milhões em Brasília. As informações foram divulgadas pela 'TV Globo' e pela 'Folha de S.Paulo'.



De acordo com o documento, Flávio e Fernanda, mulher dele, pagaram R$ 2,87 milhões com "recursos próprios" e o restante do valor do imóvel, cerca de R$ 3,1 milhões, por meio de um financiamento no Banco de Brasília (BRB), com uma taxa de juros reduzida, de 3,71% ao ano. Nesta última terça-feira (2), no entanto, o antigo dono da casa, o empresário Juscelino Sarkis, disse que o negócio estava todo quitado, como consta na escritura.



"Tudo pago. Uma parte ele pagou, outra parte ele pegou financiamento, também já foi pago. A transação tá, tá ok", afirmou o empresário. Mas uma nota assinada, nesta quarta-feira (3), pelos advogados do empresário revela que Flávio Bolsonaro ainda deve R$ 1,78 milhão.



Segundo os advogados, ele pagou R$ 3,1 milhões que vieram do financiamento do BRB e mais R$ 1,09 milhão em três transferências bancárias em novembro e dezembro.

Publicidade

A mansão comprada pelo senador fica em um condomínio de poucas casas numa área nobre de Brasília. Flávio Bolsonaro já tem a posse do imóvel.