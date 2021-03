O presidente Jair Bolsonaro admitiu que pode tomar a vacina contra a covid-19 'lá na frente' AFP

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 09:51 | Atualizado 06/03/2021 09:54

Brasília - Apesar de manter um discurso antivacina durante a pandemia, o presidente Jair Bolsonaro mudou o tom e admitiu, em conversa com apoiadores, em Brasília, na noite desta sexta-feira, que pode tomar a vacina contra a covid-19. "Eu já tive o vírus vivo, então estou imunizado. Deixa outro tomar a vacina no meu lugar. Lá na frente, lá na frente, depois que todo mundo tomar... Se eu resolver tomar, porque no que depender de mim é voluntário, eu tomarei", disse em vídeo publicado por um canal bolsonarista no YouTube.

Em dezembro, o chefe do Executivo afirmou que não tomaria o imunizante contra o coronavírus. Na ocasião, ele chamou de "idiota" quem o enxergava como mau exemplo por não se imunizar. "Alguns falam que eu tô dando um péssimo exemplo. Ou é imbecil (palmas) ou o idiota que tá dizendo que eu dou péssimo exemplo, eu já tive o vírus. Eu já tenho anticorpos. Pra que tomar vacina de novo?", questionou.

Na época, o mandatário também falou que a vacina não pode ser obrigatória: "Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. (...) Se o cara não quiser ser tratado que não seja. Não quero fazer quimioterapia e vou morrer, problema é meu. Nós estamos mexendo com vidas. Cadê nossa liberdade? Aqui é democracia. Não é Venezuela, não é Cuba", enfatizou.

'Se você virar um jacaré, é problema seu'

Também em dezembro, Bolsonaro questionou os possíveis efeitos colaterais das vacinas contra o coronavírus, tomando como exemplo a da Pfizer/BioNtec, e afirmou que não há garantia de que ela não transformará quem a tomar em "um jacaré".

"Lá no contrato da Pfizer, está bem claro nós (a Pfizer) não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um jacaré, é problema seu", disse o presidente, que contestou em várias ocasiões as vacinas e a gravidade da pandemia.



"Se você virar Super-Homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles (Pfizer) não têm nada a ver isso. E, o que é pior, mexer no sistema imunológico das pessoas", continuou Bolsonaro.