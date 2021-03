Por O Dia

Publicado 07/03/2021 21:01 | Atualizado 07/03/2021 21:23

Já estão abertas as inscrições para o Tech Women Paper Contest 2021: concurso exclusivo para mulheres autodeclaradas, brasileiras e naturalizadas, que tem o objetivo de estimular e conectar pesquisadoras, empresas e investidores, a fim de desenvolver ações inovadoras para as pessoas e a sociedade. O Tech Women Paper Contest também visa enaltecer e valorizar o trabalho de mestras e doutoras no campo científico e tecnológico para serem inspiração para mais mulheres. A edição deste ano terá como tema “Soluções e Inovação de Tecnologia em Sustentabilidade” e distribuirá R$ 9 mil em prêmios, divididos entre as categorias: mestrado e doutorado.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 19 de março. As candidatas que desejam participar do concurso podem estar em fase final de apresentação de seus trabalhos de mestrado ou doutorado ou tê-los defendidos até dois anos antes da data de abertura do edital deste concurso. A avaliação dos trabalhos será feita por mestras e doutoras do Comitê Científico.O Tech Women Paper Contest também terá atendimento especializado e direcionado às candidatas com necessidades especiais para garantir acessibilidade e igualdade de condições. Para garantir essa isonomia, as candidatas com necessidades especiais devem fazersua inscrição e entrar em contato com a TWPC pelo e-mail [email protected] A participação e inscrição do concurso é gratuita. Mais informações no site: www.techwomensummit.com.br/tech-women-paper-contest/