Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) transmitiu live nesta quarta-feira (10) e falou, inclusive, sobre a vacinação no Brasil

Por O Dia

Publicado 11/03/2021

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), um dos filhos do presidente da República, mostrou irritação com as críticas à comitiva que viajou a Israel. Ele foi um dos integrantes do grupo que foi conhecer um spray nasal, que seria uma nova arma no combate à Covid-19. Durante live transmitida em suas redes sociais, nesta quarta-feira (10), o deputado disparou contra a imprensa, reforçou o trabalho feito na viagem e comentou até os projetos do governo para a vacinação contra o coronavírus.

A falta de máscaras e equipamento de proteção foi uma das principais críticas à comitiva e não ficou sem a reação de Eduardo Bolsonaro, que esbravejou: “Acho uma pena, essa imprensa mequetrefe que a gente tem aqui no Brasil, fique dando conta de cobrir apenas a máscara. ‘Ah, a máscara, tá com máscara, tá sem máscara’. Enfia no rabo, gente. A gente tá lá trabalhando, tá ralando”, reclamou o deputado.

Preocupado em mostrar o que foi feito, ele também compartilhou um pouco da rotina de trabalho durante a viagem: “Sabe o que é pegar aqui… ‘Ai voou, foi pra Israel’. Chegamos em Israel cinco horas a mais que no Brasil, voo de três escalas. Chega lá você nem toma banho, às vezes, vai direto para os compromissos”, justificou.

Até mesmo a política de vacinação, que vinha sendo alvo de críticas de seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, foi pauta em suas falas na transmissão. Eduardo Bolsonaro seguiu a mudança repentina de discurso do pai e afirmou que 15 projetos de imunizantes que estariam sendo desenvolvidos no Brasil e três deles estariam “bem encaminhados”.

“Um deles já mandou os protocolos para a Anvisa, para início dos testes. A vacina brasileira ainda está em desenvolvimento, não é algo para agora. Uma delas por spray e quando você coloca spray, ela te imuniza em toda a sua via aérea. Ou seja, não tem nem possibilidade de você estar com Covid, você espirrar e passar para os outros”, contou.