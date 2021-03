Fiocruz receberá em março o dobro de lotes de IFA previstos Erasmo Salomão/Ministério da Saúde

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 14:43

Rio - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) vai receber da AstraZeneca este mês o dobro do número de lotes de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) previstos para março.

Serão enviados da China, em março, quatro lotes de 256 litros cada, com quantidade de insumo suficiente para a produção de cerca de 30 milhões de doses de vacina. Com isso, a produção de vacinas na Fiocruz estará garantida até o final de maio.



Ainda de acordo com a Fiocruz, uma remessa está programada para chegar ao Brasil neste sábado (13).