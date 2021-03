Floresta Amazônica Mario Oliveira/ MTUR

Por iG

Publicado 12/03/2021 20:29

Manaus - A operação contra o desmatamento na Amazônia resultou na aplicação de 4.969 multas que somam um valor de R$ 3,339 bilhões. O número é resultado de dez meses da Operação Verde Brasil 2, do Ministério da Defesa, que conta com mais de 2.500 militares na região. As informações são da revista Veja.



Até o momento, foram feitas mais de 94.000 inspeções, o que levou à apreensão de 496.000 metros cúbicos de madeira, 1.846 embarcações e 890 veículos e tratores. Além disso, 298 pessoas foram presas em flagrante, 751 quilos de drogas e 123.528 armas e munições foram apreendidos.

Ainda de acordo com o jornal, os avisos de desmatamento tiveram uma redução de 34% em fevereiro deste ano em relação ao mesmo período de 2020.

Ministro do Meio Ambiente

No início do mês, em entrevista ao jornal Correio Braziliense, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, justificou o último aumento do desmatamento no Brasil dizendo que os brasileiros foram deixados "para trás" junto com a gestão de questões ambientais. Salles afirmou que o desmatamento não é um fenômeno que acontece no governo atual apenas, mas que vem crescendo.