O proprietário fez um apelo às autoridades para tomarem providências. Reprodução

Por iG

Publicado 02/06/2021 09:48

Um posto de combustíveis no município de Caicó, no interior do Rio Grande do Norte, foi assaltado duas vezes em um intervalo menor que oito horas na última terça-feira (1). O proprietário do estabelecimento informou que é o terceiro roubo no período de um mês.



O primeiro assalto foi registrado pelas câmeras de segurança às 4h41 da madrugada. Nas imagens, é possível ver um frentista na recepção com clientes, quando um homem chega de bicicleta, com uma faca e anuncia o assalto.

O ladrão levou o celular e a carteira do cliente, além de dinheiro do funcionário. No mês passado, o frentista já tinha tido a aliança roubada, em outro assalto no estabelecimento no dia 3 de maio.



O segundo assalto, pouco menos de oito horas depois, aconteceu por volta das 12h (foto). Dois criminosos chegam em uma moto, um deles com uma pistola. De acordo com a Polícia Militar, os bandidos foram agressivos e muito rápios, levando dinheiro de dois frentistas. A quantia levada não foi divulgada.



No ano passado, o estabelecimento já havia sido assaltado quatro vezes. O proprietário fez um apelo às autoridades para tomarem providências. A Polícia está investigando os casos.