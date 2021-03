Augusto Arruda Botelho Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 12/03/2021 20:26 | Atualizado 12/03/2021 21:08

O advogado criminalista Augusto de Arruda comentou as novas mensagens divulgadas pelo site The Intercept Brasil nas quais o procurador Deltan Dallagnol conversa com colegas de trabalho em um grupo no Telegram acreditando ter provas contra o ex-presidente Lula.



Nos diálogos, Dallagnol diz que "parece que acharam o Cristo do alejadinho no cofre do BB… se for isso, será nosso primeiro respiro". Ao ser questionado por um dos colegas sobre o que era o cofre do BB, o procurador responde: "operação de hoje no cofre do BB em nome do Lulinha e da Marisa, pra cujos nomes foi passado após depósito do Aurélio… lá está a cruz do alejadinho que estava desde Itamar no Planalto… prova de valor inestimável".



Horas depois, Dallagnol descobriu que se tratava de um engano. "Cara, agora sente. Descobrimos que o crucifixo é dele mesmo. Recebeu de presente. Pqp. Matérias furadas na internet. Mas há 23 caixas com itens de valor, inclusive com número de catálogo (patrimônio?)… vamos ver o que sai desse mato", escreveu.

