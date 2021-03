Parceria arrecadou mais de 15t de alimentos Reprodução

Por iG

Publicado 12/03/2021 20:31 | Atualizado 12/03/2021 21:09

A campanha Fevereiro Solidário, promovida pelo parque de diversões Hopi Hari e o Fundo Social de Solidariedade de Vinhedo, arrecadou mais de 15 toneladas de alimentos não perecíveis que foram destinados às famílias em situação de vulnerabilidade em Vinhedo, no interior paulista.

O parque promoveu a campanha através de uma promoção que vendia um ingresso do do Hopi Hari em troca da doação de 1 quilo de alimento para ajudar a Rede Solidária do município.

Os alimentos doados foram destinados a nove instituições filantrópicas que receberam pouco mais de 11 toneladas de alimentos. O restante será entregue conforme a demanda do Fundo.

"Independentemente das nossas campanhas de arrecadação de alimentos, o Fundo Social de Solidariedade está sempre pronto para receber doações que possam fazer a diferença na vida das famílias em situação de vulnerabilidade social", ressaltou a presidente do Fundo Social e secretária de Assistência Social, Cristina Maria Bordini Mazon.