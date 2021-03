A cardiologista e intensivista Ludhmila Hajjar recusou convite para ministério Reprodução

São Paulo - A cardiologista Ludhmila Hajjar rejeitou ser a quarta chefe do Ministério da Saúde. Em entrevista à CNN, ela disse ter levado em conta divergências e questões técnicas para rejeitar o convite de Jair Bolsonaro, mas diz que segue respeitando o presidente. Uma dessas diferenças, por exemplo, é o uso da cloroquina no tratamento da covid-19, o que hoje a médica reconhece não haver eficácia científica.



"Muitos de nós já prescrevemos cloroquina, até que fomos lidando com resultados e estudos mostraram a não eficácia", disse. "Acho que o presidente está preocupado com o País e, por isso, passou a ouvir e convidar médicos e que ele vai encontrar uma pessoa", afirmou. Ela, no entanto, defendeu que o enfrentamento da pandemia deixe de ser algo político. "Não é de um governo estadual, federal, é de todos." O atual ministro Eduardo Pazuello também participou da conversa entre a médica e Bolsonaro. "Pazuello se colocou à disposição de quem quer seja o próximo a assumir a cadeira", disse.



A médica disse ainda ter sofrido ameaças desde que seu nome foi cotado para assumir a vaga. "Eu recebi ataques, ameaças de morte que duraram a noite, recebi tentativa de invasão no hotel que eu estava, fui agredida, áudios e vídeos falsos com perfis, mas estou firme aqui e vou voltar para São Paulo para continuar a minha missão que é ser médica", disse.



Erros



Ludhmila Hajjar disse também que o Brasil errou no combate à pandemia do novo coronavírus. "Até o momento, o Brasil errou no combate à pandemia. Precisa de uma virada de entendimento, de ações. Hoje estamos pagando o preço. Correndo atrás de uma maneira tardia, com muita gente morrendo", afirmou a médica.