Felipe Neto Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 17:49 | Atualizado 15/03/2021 18:11

Felipe Neto publicou, nas redes sociais, que foi intimado a prestar depoimento em um inquérito aberto por denúncia de "crime contra a segurança nacional".

De acordo com o youtuber, a queixa seria por ele ter chamado o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de "genocida". Ainda segundo Felipe, a investigação foi aberta após a denúncia do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos).

“Um carro da polícia acaba de vir na minha casa. Trouxeram intimação p/ q eu compareça e responda por CRIME CONTRA SEGURANÇA NACIONAL Pq chamei Jair Bolsonaro de genocida. Carlos Bolsonaro foi no mesmo delegado q me indiciou por “corrupção de menores”. Sim, é isso mesmo”, escreveu Felipe no Twitter.

"A clara tentativa de silenciamento se dá pela intimidação. Eles querem que eu tenha medo, que eu tema o poder dos governantes. Já disse e repito: um governo deve temer seu povo, NUNCA o contrário. Carlos Bolsonaro, você não me assusta com seu autoritarismo. Não vai me calar", rebateu o youtuber.

"Minha atribuição do termo "genocida" ao Presidente se dá pela sua nítida ausência de política de saúde pública no meio da pandemia, o que contribuiu diretamente para milhares de mortes de brasileiros. Uma crítica política não pode ser silenciada jamais!", destacou ele.

