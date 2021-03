Marcelo Queiroga se reuniu com Bolsonaro na tarde desta segunda-feira Reprodução

Rio - Fontes internas do Palácio do Planalto confirmaram que o cardiologista Marcelo Queiroga será o novo ministro da Saúde. A informação foi após a reunião entre o médico e o presidente Jair Bolsonaro, que aconteceu na tarde desta segunda-feira . A efetivação de Queiroga na pasta deve ser publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira.

Segundo auxiliares do presidente, Queiroga tem o perfil desejado para assumir o comando da pasta. O médico, porém, teria de aceitar um ponto inegociável para Bolsonaro: ser contra as medidas de isolamento social. O médico deve ser o quarto ministro de Bolsonaro no comando da Saúde, após o general Eduardo Pazuello e os médicos Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich.

Anteriormente, Marcelo Queiroga já foi convidado para fazer parte da direção da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Durante a pandemia, o médico defendeu o isolamento social e foi contra o "tratamento precoce".