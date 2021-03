Padre realiza missa on-line e aparece com filtro de aplicativo Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 18:41

São Paulo - No interior de São Paulo, o padre Willian de Almeida, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, realizou uma missa on-line de uma maneira 'diferente': com filtro de aplicativo no rosto.

Com intuito de não causar aglomeração , a pequena igreja localizada em Votorantim abriu uma transmissão online com a presença de óculos rosa em qualquer pessoa que aparecesse na filmagem.



O padre se deu conta do ocorrido somente depois da missa acabar, mas encarou com bom humor . Segundo Wiilian, "a gente espera que ninguém entenda que fizemos isso por graça. Esse momento é o mais importante para nós, católicos, jamais eu faria isso para aparecer".