Após a saída de Teich, o General Eduardo Pazuello assumiu a pasta de forma interina por quatro meses, até ser efetivado em 16 de setembro. Até que em 15 de março deste ano, após diversos problemas, deixou o cargo. Reprodução / Fiocruz

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 12:00 | Atualizado 17/03/2021 12:56

Durante evento que registrou a saída do primeiro lote de 500 mil doses da vacina Oxford / AstraZeneca, produzida em grande escala dela Fiocruz a partir do IFA importado pela China, o ministro da saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que metade da população brasileira será imunizada até julho, e a outra metade até o final do ano.



“Nós vamos fornecer 5,6 milhões de doses de vacina contra a covid-19 só nesta semana. Isso não é um projeto pequeno e não é falta de trabalho. Isso é muita dedicação da equipe, foco na missão, prevenção, e nós vamos vacinar o nosso país até julho. Com metade da população imunizada na metade do ano, e a outra metade será vacinada até o final do ano. Vamos controlar essa pandemia antes do segundo semestre, esse é a nossa missão”, disse Pazuello.



O ministro Eduardo Pazuello está deixando o cargo após menos de um ano liderando a pasta, no momento mais grave da pandemia no país. O médico Marcelo Queiroga foi confirmado para assumir o ministério. Ainda não há data definida para a substituição ser realizada.

Pazuello também criticou a lentidão na entrega do IFA fabricado na China durante o evento. "Nós tivemos um atraso de 40 dias, isso precisa ficar claro, não por culpa da Fiocruz, mas por conta da demora no envio do IFA enviado pela China. São 45 dias de atraso e isso nos fez sangrar. Nós estamos ainda sendo questionados pela nossa política de entrega de vacinas por conta desse atraso", concluiu.



O futuro ministro, Marcelo Queiroga, afirmou estar alinhado com o governo federal e disse ter a expectativa de construir um trabalho coletivo com todos os secretários de saúde dos estados e municípios. "Nós os gestores de saúde temos a função de dar as respostas à sociedade brasileira. Somos 5574 secretários de saúde, temos os estados, o distrito federal, esse é o nosso exército, nossa tropa de choque, através da ciência vamos encontrar a solução que o Brasil precisa", disse.



Pazuello, em conjunto com a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, também mencionou a importância para o futuro do país do Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde (CIBS), que está sendo construído em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.



“Nesse momento também, lembrar, que como mensagem do futuro, eu quero deixar aqui o compromisso já firmado de levantarmos o complexo de Biotecnologia de Santa Cruz de inovação. Este é um comunicado para o futuro, é um aprendizado dessa pandemia”, afirmou a presidente da Fiocruz.

A entrega das 500 mil doses acontece durante o período mais crítico da covid-19 no país.



O observatório da Covid-19 da Fiocruz apontou pela primeira vez que os indicadores classificam a situação brasileira como extremamente grave e cita ‘colapso sanitário nacional’. Só ontem, foram 2798 mortes pela doença.



O estado do Rio de Janeiro está entre as únicas duas unidades federativas que não foram classificadas como extremamente grave pelo Observatório da Covid-19 da Fiocruz no país. Segundo o boletim epidemiológico, todos os estados, exceto Rio e Roraima, estão com a taxa de ocupação dos leitos de UTI acima de 80%.