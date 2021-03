Lula, Huck e Ciro venceriam Bolsonaro no 2º turno em 2022, diz pesquisa Ricardo Stuckert e Palácio do Planalto

Por iG

Publicado 17/03/2021 18:26 | Atualizado 17/03/2021 18:29

Brasília - Pesquisa divulgada pelo Poder360 nesta quarta-feira (17) sobre as eleições presidenciais indicam que o atual mandatário Jair Bolsonaro (sem partido) perderia eventual disputa contra Ciro Gomes (PDT), Lula (PT) e Luciano Huck.



A viabilização da candidatura de Lula após ter a condenação na Lava Jato anulada pelo ministro do STF, Edson Fachin, deixou o cenário ainda mais polarizado. Lula e Bolsonaro concentraram 68% das menções de intenção de voto.

Confira os resultados da intenção de voto para presidente:

Lula (PT)- 34%

Jair Bolsonaro (sem partido) - 30%

Sérgio Moro - 6%

Ciro Gomes (PDT) - 5%

Luciano Huck - 4%

João Doria (PSDB) - 3%

João Amoêdo (Novo) - 3%

Luiz Henrique Mandetta (DEM) - 2%

Votos em branco/nulo registraram 10% dos votos, indecisos foram 3%.

2º Turno

A pesquisa também simulou possíveis confrontos de 2º turno, e ao contrário de resultados passados, onde vencia, Bolsonaro agora vê cenário adverso, onde perderia a disputa contra potenciais candidatos.

Em caso de embate do ex-presidente Lula (PT) e Bolsonaro, o petista leva vantagem com 41% e cinco pontos percentuais à frente do atual presidente, com 36%. Brancos/nulos e indecisos registraram 23% dos entrevistados.

Confira outros cenários:

Ciro Gomes (PDT) - 39%

Jair Bolsonaro (sem partido) - 34%

Luciano Huck - 40%

Jair Bolsonaro (sem partido) - 37%

Bolsonaro leva vantagem em apenas 2 potenciais confrontos, contra o ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, que saiu em litígio do governo, por 38% contra 31%. E também contra seu adversário político, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), por 41% contra 31%.

O poderData entrevistou 3.500 pessoas entre os dias durante esta semana ao redor do país.