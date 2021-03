Grupo estende faixa e é preso em Brasília Reprodução/redes sociais

Por iG

Publicado 18/03/2021 14:39

Brasília - Um grupo com quatro manifestantes foi preso na tarde desta quinta-feira (18) na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, ao estender uma faixa com os seguintes dizeres: "Bolonaro Genocida ". Veja o vídeo:



@RODRIGOPILHA e outros três militantes foram presos em Brasília nesta quinta-feira, levados à Polícia Federal e enquadrados na Lei de Segurança Nacional em razão dessa faixa



Deps @AlencarBraga13 e @natbonavides foram à PF.



Bolsonaro GENOCIDA não vai nos calar! pic.twitter.com/2D6e80n6s1 — Rogério Tomaz Jr. (@rogeriotomazjr) March 18, 2021

Publicidade

A autuação foi realizada pela Polícia Federal com base na Lei de Segurança Nacional. Deputados do Partido dos Trabalhadores manifestaram apoio e se dirigiram a sede da Superintendência da PF para acompanhar o caso.

Esse é mais um episódio da série de investidas do governo Bolsonaro na repreensão de críticas feitas ao presidente.



Publicidade

O youtuber Felipe Neto recebeu, no início da semana, uma intimação com base na mesma lei - de Segurança Nacional - no início da semana.

André Mendonça, ministro da Justiça, exigiu no início de 2021 que a PF investigasse um sociólogo por expor numa placa de outdoor que Bolsonaro "não vale um pequi roído ".

Publicidade

Ricardo Noblat, da revista Veja; Hélio Schwartsman, da Folha de S. Paulo; e Renato Aroeira, chargista, também foram investigados pela Polícia Federal.



Dois professores federais foram alvos de um processo aberto pela Controladoria-Geral da União e pelo Ministério da Educação por tecerem críticas ao presidente em uma live numa rede social.