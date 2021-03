O líder da Igreja Universal do Reino de Deus se vacinou com a vacina da Jansen, de dose única, que ainda não está disponível no Brasil Reprodução/Instagram/@bispomacedo

São Paulo - O bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, 76, e sua mulher, Ester Bezerra, 72, tomaram a vacina contra o novo coronavírus em Miami, nos Estados Unidos. O casal recebeu a vacina Jansen, que é de dose única. O bispo compartilhou o vídeo em seu Instagram.

No começo da pandemia no Brasil, em março de 2020, Edir Macedo disse a fiéis, em live, para não se preocuparem com a disseminação do coronavírus. Para ele, a tensão que o mundo já vivia à época era uma "tática de Satanás" e trabalho da imprensa para causar desespero.



Três meses depois, ele desenvolveu a Covid-19 e passou quatro dias internado no hospital Moriah, do qual é dono, em São Paulo. Durante a internação, o bispo gravou vídeos que davam a entender que estava bem e sequer fora hospitalizado para não gerar suspeitas. Quando a informação foi vazada, no entanto, Macedo foi à público para confirmá-la.



Edir Macedo é aliado ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que até semanas atrás, desacreditava a vacinação. Ainda hoje, Bolsonaro relativiza medidas de controle aos efeitos da pandemia, como o isolamento social e o uso de máscaras. O presidente é partidário do uso do tratamento precoce da Covid-19, que não existe, visto que usa remédios comprovadamente ineficazes contra o novo coronavírus.