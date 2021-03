Por iG

Publicado 20/03/2021 17:09

O governador do Ceará , Camilo Santana (PT), fechou contrato com a Sputnik V para compra de 5,87 milhões de doses da vacina russa contra a Covid-19. A previsão é que o imunizante esteja disponível para o estado em abril.



Assinamos hoje o contrato para aquisição de 5,87 milhões de doses da vacina Sputinik V. A previsão é de que as vacinas comecem a chegar ao Brasil no próximo mês. Continuamos apoiando o Plano Nacional de Imunização. (cont) pic.twitter.com/yP6XYDXFwh — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) March 20, 2021

As doses são suficientes para imunizar em torno de 30% da população do Ceará — estimada em 9,2 milhões de pessoas. Até o momento, com as doses do Plano Nacional de Imunização (PNI), 470 mil cearenses já receberam pelo menos uma dose de imunizante contra a Covid-19."Continuamos apoiando o Plano Nacional de Imunização. Nossa luta é para que todos os cearenses tenham acesso à vacina o mais rápido possível", disse Camilo Santana nas redes sociais.