Trapalhada da Anvisa no envio de e-mails impediu que a reunião sobre o 'kit intubação' acontecesse no domingo (21) Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma “falha no preenchimento dos e-mails” causou um transtorno neste fim de semana para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Uma reunião online estava marcada para esse domingo (21) para discutir sobre a aquisição e a distribuição do ‘kit intubação’, um conjunto de medicamentos para o tratamento de pacientes infectados pela covid-19 - mas o encontro não aconteceu. Encarregada de enviar o convite e o link para os participantes, a Anvisa ‘esqueceu’ do diretor da Sindusfarma Nelson Mussolini e o compromisso foi reagendado para a terça-feira (23).

Além da Anvisa, a reunião envolve os ministérios da Saúde e da Economia, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), e a Sindusfarma, que ficou com a responsabilidade de convidar as empresas fabricantes dos medicamentos. Como o convite de Mussolini não chegou, porém, não haveria a presença dos fabricantes caso o encontro fosse realizado na data marcada.

Em nota, a Anvisa explicou que “na sexta-feira (19), às 19h27, foi enviado convite para os participantes externos à Anvisa, contendo o link para a reunião virtual. No entanto, houve uma falha no momento do preenchimento dos emails no sistema de reuniões online, o que resultou no não envio da mensagem para o Sr. Nelson Mussolini, diretor do Sindusfarma, que seria o responsável para convidar as empresas fabricantes”.

O erro só foi percebido no sábado (20), quando um dos diretores da Anvisa esteve em contato com Mussolini por telefone e foi informado de que o diretor da Sindusfarma não havia recebido convite algum. “Pelo adiantado da hora, não seria mais possível convidar os representantes das empresas para a reunião que ocorreria no domingo às 11h. Decidiu-se, então, pelo adiamento da reunião para a próxima terça-feira, dia 23/03”, destacou a Anvisa.

