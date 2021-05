Policiais prenderam técnica de enfermagem acusada de desviar medicamentos de hospital Divulgação/PCERJ

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 10:57 | Atualizado 21/05/2021 11:05

Rio - Policiais civis da 26ª DP (Todos os Santos) prenderam, nesta quinta-feira (20), uma técnica de enfermagem acusada de desviar medicamentos usados na intubação de pacientes de um hospital em Acari, na Zona Norte do Rio. A mulher foi presa em casa, no Lins de Vasconcelos, também na Zona Norte, após denúncia feita pelo seu ex-marido. Os insumos eram utilizados em pessoas que estavam sendo tratadas por covid-19.



Segundo os agentes, no local foram apreendidos diversos medicamentos usados, em sua maioria, em Centro de Terapia Intensiva (CTI) para intubação e sedação de pacientes, além de materiais de enfermagem como luvas, seringas, ataduras, antibióticos e sedativos.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher, que não teve a identidade revelada, foi autuada pelo crime de peculato, isto é, apropriação, por parte de um funcionário público, de um bem a que ele tenha acesso por causa do cargo que ocupa. A pena para quem comete este tipo de crime é de 2 a 12 anos de prisão e multa.