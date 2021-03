Um dos participantes da assembleia, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, publicou um registro da reunião em seu Twitter Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 16:55

A Frente Nacional de Prefeitos lançou, nesta segunda-feira (22), um consórcio para adquirir vacinas diretamente para as cidades brasileiras e ampliar a quantidade de imunizantes para o país. Conforme autorização do Supremo Tribunal Federal (STF), os municípios podem comprar os imunizantes sem o intermédio do governo federal e do Ministério da Saúde. No início desta tarde, os prefeitos estiveram em assembleia com a Organização Pan-Americana da Saúde e com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), além de médicos e integrantes da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Segundo informações da “CNN”, a intenção da Frente Nacional dos Prefeitos é de se movimentar para o caso de o governo federal e o Ministério da Saúde não conseguirem suprir todos os municípios com imunizantes contra o coronavírus.

Antes, o STF havia decidido que a Saúde no Brasil não é exclusividade da União ou de outros entes da Federação, mas que todos têm o direito de se mobilizar para o enfrentamento da pandemia da covid-19. Desse modo, é possível que os prefeitos se unam para viabilizar mais vacinas de forma independente do governo federal. Essa medida também vale para as restrições decretadas nos estados e que, por muitas vezes, são alvos de críticas do presidente da República, Jair Bolsonaro.

Durante a assembleia, Gilmar Mendes ressaltou, além da falta de vacinas, a falta de oxigênio e insumos que preocupam na luta contra a pandemia. “Em boa hora, os senhores tomaram essa decisão. Eu sei que não é fácil reunir 2 mil municípios para fazer essa iniciativa. É uma iniciativa extremamente importante e mostra também a vitalidade da nossa Federação”, disse.

O ministro também destacou o papel desempenhado pelos governadores na pandemia para “fortalecer a cidadania, os direitos e garantias individuais e as autonomias''. “Da mesma forma, é o que nós percebemos agora”, completou Gilmar Mendes, ao comparar com o movimento dos prefeitos.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, marcou presença no encontro e publicou em seu Twitter uma foto da reunião “para discutir a compra de vacinas contra a covid-19”:

