Publicado 22/03/2021 21:03

Um megacongrsesso virtual sobre dermatologia vai reunir 90 especialistas brasileiros e de outros países para falar de temas como rejuvenescimento facial, queda de cabelos e preenchimento facial, entre outros.

É claro que, com o avanço da pandemia da Covid-19 a doença um dos temas tratado.



O evento acontece de 24 a 28 de março, na 35ª edição do Congresso da Associação de Ex-Alunos do Professor Azulay (AEAPA) e terá conferências, painéis e lives, com objetivo de atualizar os temas mais relevantes da área. Esta edição será a presidência de Guilhermo Loda e coordenação de David Azulay, chefe do Serviço de Dermatologia da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro.



Toda a programação congresso terá legenda em espanhol e, para participar é preciso se inscrever através do link: www.azulaycongresso.com.br. Mais informações: (21)99304.6155 ou ServiçoToda a programação congresso terá legenda em espanhol e, para participar é preciso se inscrever através do link: www.azulaycongresso.com.br. Mais informações: (21)99304.6155 ou [email protected]

