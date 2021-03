Instituto precisa entregar documentos complementares para a análise do uso emergencial do imunizante AFP

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 02:37

Amazonas - O governo do Amazonas vai comprar um milhão de doses da vacina russa contra a covid-19, a Sputnik V. O anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima (PSC) por meio das redes sociais, na noite desta segunda-feira (22). A publicação não detalhou o valor da aquisição.



"Acabo de assinar o contrato para compra de 1 milhão de vacinas Sputnik V para o AM, por meio do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal. Hoje somos o estado que mais vacina no Brasil e estamos trabalhando para avançar ainda mais. Vamos vacinar!", escreveu o governador em sua conta no Twitter.



Ainda segundo Lima, a previsão é que as vacinas cheguem entre abril e julho. A compra, de acordo com ele, foi alinhada com o Ministério da Saúde por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI). Produzida pelo Instituto Gamaleya, a Sputnik V ainda não tem liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O instituto tem até 16 de maio para entregar documentos complementares que faltaram à Anvisa para a análise do uso emergencial do imunizante.