Jair Bolsonaro Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 03/04/2021 15:35 | Atualizado 03/04/2021 15:43

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse neste sábado que, se recomendarem que seja vacinado contra a Covid-19, ele irá vacinar, mas que prefere que alguém que ainda não recebeu uma dose seja imunizado antes dele. Bolsonaro usou como justificativa o fato de já ter contraído o novo coronavírus (Sars-CoV-2), o que, segundo ele, já o fez se tornar imune. A vacina, no entanto, é indicada mesmo para quem foi contaminado. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

"Já estou imunizado com o vírus. Se acharem que devo vacinar, vacino, não tem problema nenhum. Mas acho que esta vacina minha tem que ser dada para alguém que ainda não contraiu o vírus e corre um risco muito, mas muito maior que o meu", disse Bolsonaro ao conversar com jornalistas após sair para tomar sopa junto ao novo ministro da Defesa, general Braga Netto.