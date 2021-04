Por IG - Último Segundo

Publicado 03/04/2021 16:37 | Atualizado 03/04/2021 16:39

Bolsonaro e PSL não entram em acordo e presidente segue sem partido Reprodução: iG Minas Gerais

presidente da República meta uma definição sobre seu partido até o mês de março. O prazo se encerrou e seu futuro partidário ainda não foi definido. No início de 2021, oda República Jair Bolsonaro (sem partido) havia estabelecido comouma definição sobre seuaté o mês de. O prazo se encerrou e seu futuro partidário aindafoi definido.

Jair abriu negociações com cinco partidos para 'chamar de seu'. O Partido Social Liberal (PSL) estava entre eles e um retorno à sigla não estava descartada. As conversas, porém, não avançaram.

Exigências do Messias

Após brigas internas com comandantes do PSL, Bolsonaro saiu do partido em 2019 e os ataques não pararam por ai. Para retornar, presidente exige o controle sobre as finanças e diretórios para sua família, além da expulsão de alguns membros, como a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP).

Luciano Bivar (PSL-PE), presidente do partido, não demonstra disposição a entregar a sigla nas mãos dos 'Bolsonaros'. O Delegado Waldir Soares (PSL-GO), deputado federal e presidente do partido em seu estado, declarou em entrevista ao portal O Popular que "Bolsonaro precisa dizer por escrito que quer voltar ao PSL".

Medida necessária

A filiação partidária é ponto fundamental para que Bolsonaro consiga disputar a reeleição em 2022. A Justiça Eleitoral estabelece que os candidatos precisam aptos em um prazo máximo de até seis meses antes do pleito.

O Aliança pelo Brasil, projeto de partido dos bolsonaristas, ainda não obteve registro por conta das assinaturas válidas para a criação da sigla na Justiça Eleitoral. Até 1º de abril, somente 90 mil apoiamentos foram levantados. São necessários 492 mil. Com isso, dificilmente a sigla disputará as eleições do ano que vem.