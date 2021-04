Festa foi realizada em um tradicional clube de praia em Florianópolis Foto: Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 03/04/2021 22:36

Rio - Dezenas de pessoas se aglomeraram durante uma balada do Café de La Musique, um tradicional café de praia que fica na praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis (SC). Em um vídeo feito nesta sexta-feira (2) que circula nas redes sociais, os convidados aparecem aglomerados, sem máscaras e consumindo bebidas enquanto uma música alta toca. As informações são do jornal O Estado de São Paulo.

A festa ocorreu mesmo com a capital catarinense tendo implementado regras duras para tentar evitar a propagação do novo coronavírus (Sars-CoV-2) e registrar lotação dos hospitais de pacientes com Covid-19.

Publicidade

Segundo o último boletim epidemiológico da Prefeitura de Florianópolis, havia neste sábado (3) apenas dois leitos de UTI para adultos disponíveis na rede de saúde da capital. As informações, conforme o município, são baseadas em relatório estadual. De um total de 241 leitos, 239 estão ocupados. Até este sábado, 753 pessoas morreram de Covid-19 em Florianópolis.

Quando uma equipe chegou no local, já à noite, ele já estava fechado e o restaurante estava funcionando com delivery, como determinam as regras em vigor no município.

Publicidade

Por meio da assessoria de imprensa, o Café de La Musique disse que o local estava funcionando normalmente como restaurante no período da tarde, conforme autorizado para o horário na cidade. Segundo o estabelecimento, a "equipe de fiscalização" não conseguiu evitar que os clientes se levantassem das mesas.

Quando uma equipe chegou no local, já à noite, ele já estava fechado e o restaurante estava funcionando com delivery, como determinam as regras em vigor no município.

Publicidade

SANTA CATARINA

Centenas de pessoas aguardam a chance de lutar pela vida numa UTI. Não tem vaga hospitalar e nada é capaz de conscientizar esse bando.

Publicidade

Registro de Jurerê Internacional em plena "Páscoa com 330 mil mortos pela #COVID19 pic.twitter.com/iK2WXIddmt — Contagem coronavírus - Brasil (Notícias 24 horas) (@contagemcorona1) April 3, 2021 Por meio da assessoria de imprensa, o Café de La Musique disse que o local estava funcionando normalmente como restaurante no período da tarde, conforme autorizado para o horário na cidade. Segundo o estabelecimento, a "equipe de fiscalização" não conseguiu evitar que os clientes se levantassem das mesas.

O clube de praia ainda afirmou que seus bangalôs estão interditados e que às 19h já não havia mais ninguém dentro do estabelecimento. Por fim, ele também disse que estava cumprindo a regra de funcionar com até 25% da capacidade total, mas não soube informar quantas pessoas estavam lá.