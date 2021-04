Explosão com botijão de gás deixa três feridos e dois mortos em João Pessoa, na Paraíba Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 10:46 | Atualizado 04/04/2021 11:35

Uma explosão com um desabamento na sequência deixou a mãe e o filho de 3 anos mortos e ao menos mais seis feridos, na madrugada deste domingo (04), na região de Mangabeira, em João Pessoa, na Paraíba.

O acidente teria acontecido por volta das 04h da manhã após uma explosão em um botijão de gás. Em seguida, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Corpo de Bombeiros foram chamadas e iniciaram o atendimento das vítimas no local.



De acordo com o Corpo de Bombeiros oito pessoas puderam ser retiradas dos escombros com vida e encaminhadas para o hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Um dos resgatados teve 70% do seu corpo queimado e precisou de atendimento avançado. Até o momento, os óbitos de uma mulher e uma criança de 3 anos foram confirmados.



O capitão Jeferson, do Corpo de Bombeiros, informou que a primeira vítima retirada dos escombros estava muito queimada e o cheiro de gás, estava muito forte no local, evidenciando a causa.

Após vistoria, a Defesa Civil afirmou que o prédio precisará ser demolido, além de três casas vizinhas que também foram atingidas pelo impacto da explosão.