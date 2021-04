Por IG - Último Segundo

Na manhã deste domingo (04), durante missa com transmissão on-line, o padre Júlio Lancellotti teceu duras críticas a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Nunes Marques, de reabrir os templos e igrejas para a celebração da Páscoa. Assista ao trecho:

Júlio inicia sua fala e reitera que é um momento emergencial ao dizer que é "terrível perceber como a nossa Justiça é enviesada". Ao citar a decisão de Nunes Marques, o padre argumenta que a "essencialidade da liberdade religiosa é o testemunho, e não ir ao templo".

Em seguida, Lancellotti sobe o tom e critica aqueles que "vão no templo e não testemunham Jesus, mas testemunhar o cofre e o lucro". Segundo o padre, o "testemunho de Jesus, hoje, é garantir proteção social para o povo. Garantir vacina massiva para o povo. De 1 milhão a 3 milhões de vacinados por dia".

Lancellotti finaliza sua manifestação ao dizer que dar o seu testemunho é ser testemunha na vida, e que a ida a igreja ou ao templo religioso é uma manifestação e não o testemunho em si.