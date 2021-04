O cancelamento da compra de 13 medicamentos foi realizado em agosto de 2020 e realizado sob a argumentação de que os "preços acima das estimativas de mercado" Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Por IG - Último Segundo

Publicado 12/04/2021 09:30

Rio - A Procuradoria-Geral da República (PGR) entregou a Câmara dos Deputados um parecer de um procurador com a avaliação de que o cancelamento da compra do "kit-intubação" pelo Ministério da Saúde não foi realizada por má-fé e, portanto, não pode ser responsabilizado. As informações são da jornalista Mônica Bergamo.

O cancelamento da compra de 13 medicamentos foi realizado em agosto de 2020 e realizado sob a argumentação de que os "preços acima das estimativas de mercado", segundo relatório do Conselho Nacional de Saúde.

O procurador da República, Igor Nery Figueiredo, avaliou que "não há que se confundir a má gestão ou a condução ineficiente de políticas públicas com a prática de ato de improbidade administrativa, quando há indicativos de que o gestor agiu por dolo, má-fé e desonestidade".

O parecer também envolve o caso da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ocorrido em março deste ano, em que uma reunião de emergência foi cancelada pois o e-mail de convocação do encontro não foi enviado. O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) declarou que recorrerá da decisão.