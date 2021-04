Brasil

Ministério da Saúde negocia compra de mais 100 milhões de doses da Pfizer

Previsão é que doses sejam entregues no segundo semestre deste ano. A entrega do primeiro lote, que já havia sido negociado, começa no próximo dia 29

Publicado 20/04/2021 16:56 | Atualizado há 54 minutos