O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) editou, nesta terça-feira, 20, um decreto em que corta cargos na área social e remaneja mais de 30 cargos comissionados para a secretaria especial do Esporte, comandada por Marcelo Magalhães, padrinho do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ).



Os novos cargos foram oficializados após cerca de um mês de negociações. Agora, a área do esporte (setor que faz parte do Ministério da Cidadania), passará a ter 111 cargos, e não mais 80.

Com isso, o presidente desfalca a área social do ministério, o que chama atenção pelo fato de o país viver a fase mais crítica da pandemia da Covid-19.

A Secretaria Nacional de Assistência Social, responsável pelo Sistema Único de Assistência Social e pela gestão do Fundo Nacional de Assistência Social sofreu redução de 4 cargos.



A Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, que monitora a efetividade de políticas de combate a fraudes e é importante para evitar pagamentos indevidos do auxílio emergencial, também sofre quatro cortes, indo de 38 para 34 cargos.